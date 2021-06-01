Директором Лувра впервые в истории музея станет женщина

С 1 сентября у Лувра будет новый директор. Один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира возглавит Лоранс де Кар, ранее руководившая музеем Орсе и его филиалом — музеем Оранжери.

Решение о назначении де Кар принял президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил сайт France Inter. Она будет первой женщиной за 228-летнюю историю Лувра, которая станет во главе музея.

Де Кар выбрали среди нескольких кандидатов. Среди них оказались президент парижского Музея Пикассо Лоран Ле Бон и глава Национального музея восточных искусств Гиме Софи Макариу.

Предшественником де Кар на посту директора Лувра восемь лет был Жан-Люк Мартинес. При нем музей принял более 10 миллионов посетителей, но в последнее время на него обрушилась критика. При Мартинесе Лувр называли «ловушкой для туристов», озабоченной больше имиджем, чем искусством.

Лоранс де Кар намерена увеличить часы работы музея — так выставки Лувра привлекут работающую молодежь. «Джоконду» Леонардо да Винчи новый директор не намерена отдавать на выставки другим музеям. А посещаемость музея намерена повысить.

«Лувр может быть современным, он может быть открытым для сегодняшнего мира», — заявила она.