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    30 июля 2020, 16:32

    Директор Театра на Таганке рассказал о периоде самоизоляции

    Дарья Морозова

    Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала, как театр пережил период самоизоляции. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Она рассказала, что репетиции возобновились с 1 июля. Теперь билеты будут продаваться на места в шахматном порядке. Также возникли трудности с перенесением отпуском сотрудников.

    «Старшие товарищи на время были отпущены домой. Труппа приняла все стойко, и не такие потрясения переносили раньше», — рассказала Апексимова.

    Новости SMI.FM