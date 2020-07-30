Директор Театра на Таганке рассказал о периоде самоизоляции

Она рассказала, что репетиции возобновились с 1 июля. Теперь билеты будут продаваться на места в шахматном порядке. Также возникли трудности с перенесением отпуском сотрудников.

«Старшие товарищи на время были отпущены домой. Труппа приняла все стойко, и не такие потрясения переносили раньше», — рассказала Апексимова.