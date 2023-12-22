Культура 22 декабря 2023, 14:56 Директор Театра на Таганке Апексимова рассказала о подготовке к премьере музыкальной комедии «Веселые ребята»

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Сейчас в театре на Таганке идет активная подготовка к премьере музыкальной комедии «Веселые ребята», посвященной 60-му сезону театра. Об этом «Известиям» рассказала директор культурного учреждения Ирина Апексимова.

В январе театр запланировал большую режиссерскую лабораторию и поиск нового материала для спектакля, посвященного Дню победы.

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«Параллельно с репетицией „Веселых ребят“ мы готовимся к 2025 году — это юбилейный год даты победы, и мы специально ищем хороший интересный материал, чтобы сделать хороший спектакль», — сообщила Апексимова.