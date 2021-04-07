Директор театра кукол Образцова заявил о планах открыть развлекательный парк

Директор Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова Владимир Бакулев заявил о планах открыть для детей развлекательный парк с активностями, написал сайт kp.ru.

Парк могут обустроить на территории учреждения, привлекая маленьких и взрослых посетителей. Об этом Бакулев рассказал Министру культуры РФ Ольге Любимовой в рамках рабочей встречи.

«Мы планируем красиво и с размахом отметить 90-летие театра и 120-летие со дня рождения нашего основателя — Сергея Владимировича Образцова. За зданием театра есть парк, который мы привели в порядок, и планируем открыть его для посещения», — отметил глава театра.

По его словам, для детей будут проводить образовательные мастер-классы. Как пояснила Любимова, для открытия парка нужно составить дорожную карту проведения работ.