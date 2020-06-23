Директор «Союзмультфильма» рассказал, когда могут появиться новые серии «Ну, погоди»
Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев рассказал, когда ориентировочно выйдут новые серии мультфильма «Ну, погоди». Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
По словам Машковцева, студия рассчитывает получить первую серию во втором полугодии 2020 года. Нет конкретных сроков, поскольку идет исследовательский, творческий процесс.
«Сколько он продлится, столько и продлится», — цитирует директора киностудии сайт kp.ru.
По данным издания, в новом «Ну, погоди» будет 52 серии.