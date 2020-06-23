Директор «Союзмультфильма» рассказал, когда могут появиться новые серии «Ну, погоди»

По словам Машковцева, студия рассчитывает получить первую серию во втором полугодии 2020 года. Нет конкретных сроков, поскольку идет исследовательский, творческий процесс.

«Сколько он продлится, столько и продлится», — цитирует директора киностудии сайт kp.ru.

По данным издания, в новом «Ну, погоди» будет 52 серии.