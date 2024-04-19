Культура 19 апреля 2024, 13:04 Директор ростовского цирка Юркова сообщила о закрытии учреждения на реставрацию

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Ростовский цирк временно прекратит свою деятельность. Его закроют на три года для проведения масштабной реставрации. Об этом рассказала директор учреждения Ирина Юркова в эфире «Дон 24».

На работы по восстановлению здания выделят почти два миллиарда рублей. Специалисты отремонтируют фасад, заменят кресла в зрительном зале и обновят коммуникации.

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По словам Юрковой, облик строения будет максимально приближен к историческому, добавил сайт RostovGazeta.ru.