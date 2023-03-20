Культура 20 марта 2023, 20:31 Директор Пушкинского музея Марина Лошак решила покинуть пост Возглавлявшая 10 лет ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение РИА «Новости»

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Марина Лошак, возглавлявшая 10 лет Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, 20 марта написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источник в отрасли.

Официально контракт Лошак истекает 2 апреля. По информации издания, ее должность займет Елизавета Лихачева, которая с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени А. В. Щусева.

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Информация об увольнении Лошак появилась в Telegram-каналах через несколько дней после увольнения Зельфиры Трегуловой с должности директора Третьяковской галереи. Лошак заверила, что останется на своем посту как минимум до окончания контракта.

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Марина Лошак была директором Пушкинского музея с 1 июля 2013 года. В 2017 году ГМИИ имени Пушкина впервые участвовал в Венецианском биеннале. Пушкинский музей под руководством Лошак наладил сотрудничество со многими мировыми галереями.

Трегулову на посту гендиректора Третьяковки сменила Елена Проничева. Депутат Госдумы Александр Шолохов отметил, что Проничева отлично зарекомендовала себя во время организации интересных культурных проектов.