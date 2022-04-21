Директор Музея обороны и блокады Ленинграда рассказала о расширении учреждения

Директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик рассказала, что в ближайшее время в учреждении появятся новые экспонаты. Также в распоряжение музея отойдет бункер, в котором располагался пункт командующего Балтийским флотом адмирала Трибуца во время блокады, написал «Петербургский дневник».

«По дорожной карте, подписанной губернатором города Александром Бегловым и замминистра обороны Тимуром Ивановым, до 2025 года музею должны быть переданы все здания Соляного городка. Но, боюсь, сделать это будет сложно. Последние события изменили логику выполнения намеченного плана, который и без того содержал в себе немало сложных моментов», — сказала она.

Среди тех объектов, которые уже успели передать учреждению, находится двухэтажный особняк в Соляном переулке.

«Да. Во-первых, двухэтажный особнячок в Соляном переулке по соседству с нашим корпусом, где когда-то располагался спортзал. Мы туда уже перевезли часть наших фондов, которые до этого хранились у дружественных нам организаций. Вот только экспонаты там находятся пока в законсервированном виде, потому что в здании еще не установлено специальное оборудование для хранения», — рассказала Лезик.

В корпусе, который находится возле Фонтанки, сотрудники музея планируют сделать научную библиотеку с читальным залом. Также в этом здании будет располагаться не так давно созданный при музее Институт истории обороны и блокады Ленинграда.