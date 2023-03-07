Культура 07 марта 2023, 21:20 Директор Музеев Московского Кремля Гагарина рассказала о работе в период международных запретов

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В связи с напряженной ситуацией в мире культурные учреждения столкнулись с рядом ограничений. Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала об особенностях работы в это время. Об этом сообщила «Российская газета».

Специалист пояснила, что на данный момент музеи не могут выдавать произведения искусства иностранным коллегам. Однако они начали проводить виртуальные выставки. К примеру, сейчас Музеи Московского Кремля сотрудничают с организациями Таиланда, написал RT.

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«С Таиландом у нас складываются перспективные отношения. Как только это будет возможно, мы, конечно, начнем сотрудничать с этой страной. У нас есть запрос из музеев Китая, в том числе из музеев, с которыми мы уже раньше работали», — рассказала Гагарина.

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