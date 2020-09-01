Директор Малого театра назвал причину смерти Клюева

«О диагнозе актера стало известно в 2018 году. Коллеги отмечали, что несмотря на недуг он продолжал работать», — цитирует издание Тамару Михайлову.

Актер умер 1 сентября на 77-м году жизни. Прощание пройдет в Малом театре. О дате сообщат дополнительно.

«Прощание с актером Борисом Клюевым пройдет в его родном Малом театре, но точная дата пока не определена», — сказала Михайлова.

Борис Клюев известен российскому зрителю по многим фильмам и работам в театре. Из самых узнаваемых его работ последних лет стали: сериалы «Воронины», «Физрук», «Годунов». Также он снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Солдатах», «Каменской» и прочих сериалах.

В целом у Клюева было более 70 ролей классического и современного репертуара в Малом театре. В кино он дебютировал в 1967 году, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова «Конец «Сатурна».