Директор «Ленкома» попросил Гармаша не мечтать о своем театре

По его словам, Гармаш может спокойно устроиться во множество столичных театров, стоит только попросить. Открывать очередной театр совсем не обязательно — их и так хватает.

«В Москве такое количество театров, что кажется уже достаточно. Я бы лучше предложил Гармашу не создавать театр, а подумать и попроситься в какой-то театр. Он хороший актер, его возьмут. Пусть подарит спектакли зрителям, которые его любят», — предложил Варшавер.

Сейчас в Москве даже чувствуется переизбыток с театрами, отметил он.

Просить средства у Минкульта или Депкульта на новый дом театральных искусств можно только тогда, когда он доказал, что зрители посещают спектакли. На этапе планирования открытия это недопустимо, уверен директор «Ленкома». Поэтому Гармашу лучше своим талантом и опытом помочь коллегам из других театров сохранить то, что уже имеется.

«Гармаш — прекрасный артист. Он принесет большую пользу тем театрам, куда попросится», — добавил Варшавер.

Ранее народный артист России Сергей Гармаш со скандалом покинул театр «Современник», в котором прослужил 36 лет. В открытом письме в адрес коллектива театра он пояснил, что после смерти многолетнего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек в конце 2019 года, в театре сложилась «чудовищная ситуация».