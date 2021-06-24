Директор «Ленкома» опроверг увольнение Александры Захаровой

Дочь покойного художественного руководителя театра Марка Захарова Александру никто не увольнял. О якобы ее скором уходе из учреждения культуры рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер, сообщил News.ru.

Слухи о возможном увольнении Захаровой из театра снова разошлись после спектакля «Вишневый сад». В этой постановке был назначен второй состав актеров, а роль Захаровой отдали актрисе Анне Большовой.

«Я знаю, что не всем нравится нововведение „Ленкома“, который стал формировать вторые составы актеров на спектакли. Это мое решение, продиктованное заботой о зрителе: я не хочу дурить людей», — заявил Варшавер.

Он не хочет, чтобы люди пришли на спектакль и увидели объявление о его отмене или замене. А такое вполне вероятно в пандемию, когда многие заболевают. По этой причине в спектакль «Вишневый сад», где играет Захарова, введен второй состав.

«Но это не направлено лично против нее — вторые составы будут во всех наших спектаклях, невзирая на имена», — объяснил Варшавер.

Директор «Ленкома» отметил, что не испытывает личной антипатии к Захаровой. Он назвал выдумкой разговоры о прессинге, которому актриса якобы подвергается в театре после смерти отца. За артисткой сейчас числится шесть главных ролей.