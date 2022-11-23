Культура 23 ноября 2022, 15:23 Директор «Ла Скала» Мейер: открытие нового сезона оперой Мусоргского никак не связано с отношением к Украине

Читать 360tv в

Директор итальянского театра «Ла Скала» Доминик Мейер в разговоре с агентством ANSA объяснил, почему новый сезон открывается оперой русского композитора Модеста Мусоргского.

По его словам, это никак не связано с отношением к Украине, поскольку программа была составлена еще три года назад.

Реклама

«Повторю — я не собираюсь прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина», — процитировала «Политика сегодня» Мейера.

Реклама

Ранее стало известно, что генконсул Украины в Милане Андрей Картыш потребовал отменить оперу.