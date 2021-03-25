Директор Кунсткамеры назвал выставку «Мир тела» «парадом уродов»

Некоторые люди интересуются эстетикой углубленного анатомического видения человека, поэтому им понравилась выставка «Мир тела» на ВДНХ. К ним не относится профессор Санкт-Петербургского государственного университета, директор Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Андрей Головнев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Общественность не единогласна в выражении чувств и впечатлений. Есть отзывы восторженные, есть отзывы людей, которые не пришли на другие выставки, а пришли именно на эту, интересуясь зачем-то ожившими телами, покойниками, которые занимаются спортом. Есть люди, которые эстетически настроены на такое углубленное анатомическое видение человека и себя», — заявил он.

С определенных канонов это может показаться выходом за пределы допустимого, предположил Головнев. Директору Кунсткамеры не нравятся подобные эксперименты ни с этической, ни с эстетической точек зрения. Тем не менее он понимает, почему эту выставку не только ругают, но и с удовольствием посещают. Как антрополог и этнограф, профессор осознает большой диапазон вкусов разных людей и культур.

Выставку «Мир тела» он назвал «анатомическим театром». Головнев хотел бы заменить ее на «парад народов», поскольку в народоведении больше жизнеутверждающего. По его мнению, выставка Гюнтера фон Хагенса представляет собой продолжение «ренессансных и раннепросветительских канонов и мотивов».

Выставка открылась на ВДНХ в Москве 12 марта, напомнило ИА НСН. На экспозиции представлены тела и органы человека, обработанные и сохраненные с помощью метода пластинации.