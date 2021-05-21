Директор ХКМТ рассказал об акции памяти народного артиста Игоря Желтоухова

Директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин рассказал об акции памяти народного артиста России Игоря Желтоухова, которую проведут 22 мая, написало ИА Nation News.

В рамках мероприятия пройдет специальный показ спектакля «Проделки Ханумы». Его поставили с использованием современных видеопроекционных технологий.

«К сожалению, труппа нашего театра 40 дней назад осиротела. Скончался наш мэтр, ведущий мастер сцены, народный артист России, лауреат театральной премии „Золотая маска“, педагог, режиссер Игорь Евгеньевич Желтоухов. Он более 50 лет отдал сцене Хабаровского краевого музыкального театра», — отметил Зайнулин.

Желтоухов скончался 13 апреля в возрасте 76 лет после долгой борьбы с болезнью. В целом за свою карьеру он исполнил более 200 ролей. Одной из любимых работ мастера была роль грузинского князя Пантиашвилли в комедии «Проделки Ханумы».