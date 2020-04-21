    21 апреля 2020, 22:11

    Директор Эрмитажа пообещал не сокращать штат музея

    Артур Блянихов

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заверил, что штат музея не подвергнется сокращению. По его словам, «здоровье коллекций важнее всего», несмотря на новые форматы и требования, которые вносит карантин. Об этом сообщили «Невские новости».

    «Весь бюджет музея уходит на зарплаты сотрудников и на поддержание коллекций. Мы ведем переговоры с правительством, чтобы получить возможность компенсировать выпадающие доходы», — обратил внимание Пиотровский.

    Он подчеркнул, что только сотрудники музея могут поддержать самочувствие экспонатов с помощью новейших технологий. Отмечается, что команда Эрмитажа успела подготовить множество проектов и снять 55 сюжетов о музее.