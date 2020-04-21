Директор Эрмитажа пообещал не сокращать штат музея

«Весь бюджет музея уходит на зарплаты сотрудников и на поддержание коллекций. Мы ведем переговоры с правительством, чтобы получить возможность компенсировать выпадающие доходы», — обратил внимание Пиотровский.

Он подчеркнул, что только сотрудники музея могут поддержать самочувствие экспонатов с помощью новейших технологий. Отмечается, что команда Эрмитажа успела подготовить множество проектов и снять 55 сюжетов о музее.