Директор Эрмитажа объяснил отсутствие эротических выставок в музее

Организация эротических выставок из коллекции Эрмитажа вызвала бы поток жалоб в прокуратуру, возмущение оскорбленных в лучших чувствах посетителей и нездоровый ажиотаж. В Нидерландах демонстрировалась экспозиция «Из Эрмитажа с любовью», в которую вошли эротически коллекции русских императоров. Но там экспонаты воспринимали как обычные арт-объекты.

Об этом на марафоне «Новое знание» заявил генеральный директор Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский.

«Выставишь это в Эрмитаже сейчас — будут, во-первых, письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем [посетителей], а главное — будет нездоровый ажиотаж, который уже будет превращать эротику в порнографию», — приводит его слова РИА «Новости».

Пиотровский добавил, что экспонаты хранятся в запасниках музея и ждут момента, когда выставки эротической тематики будут востребованы.

В апреле 2021 года в Эрмитаж поступила жалоба на выставленные в залах обнаженные скульптуры, которые развращают детей. Пиотровскому предложили собрать их все в отдельный зал и маркировать его «18+».