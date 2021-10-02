Диптих Бэнкси «Девочка с шаром» снова выставили на аукцион

На торги в Лондоне выставлена одна из версий известной картины британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром», выполненная в виде диптиха. Оценочная стоимость произведения составляет 2,5-3,5 миллиона фунтов (3,4-4,8 миллиона долларов). Запланированы торги на 15 октября.

Как говорится в сообщении аукционного дома Christie’s, выставленная работа — одна из 25 копий этого произведения, которые были созданы в 2005 году. Они выполнены на холсте аэрозольной краской, отметил ТАСС.

Оригинальное граффити «Девочка с шаром», которое стало визитной карточкой и самым узнаваемым произведением Бэнкси, впервые появилось в Шордиче (район Лондона) в 2002 году и не сохранилось. После Бэнкси создал другие версии этой работы, а также выпустил несколько серий репродукций. Среди коллекционеров они пользуются хорошим спросом.

Самой известной из них является «Любовь в мусорном баке», ее продадут на торгах аукционного дома Sotheby’s 14 октября. Первоначально целую картину «Девочка с воздушным шаром» выставили на аукцион в октябре 2018 года. После того как ведущий уже закрывал сделку, заработал встроенный в раму шредер, который наполовину разрезал работу.