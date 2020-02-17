Дибров потерял сознание в «Октябре» и попал в больницу

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в больнице. Он потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», сообщил «360» источник в экстренных службах.

После госпитализации Диброву поставили предварительный диагноз — эпилепсия, сказал собеседник «360». Травм при потере сознания телеведущий не получил.

«360» удалось связаться с Табризом Шахиди, директором Диброва. Он сказал, что сейчас с телеведущим все в порядке.

«Диагноз, про который пишут Telegram-каналы (о приступе эпилепсии также написал Мash — прим. ред.), не подтвердился. Дмитрий чувствует себя хорошо», — сказал Табриз Шахиди.

После сообщений о госпитализации Дибров уже и сам успел пообщаться со СМИ. Он заявил РИА «Новости», что ничего серьезного не произошло.

Это не первый раз, когда за здоровье Диброва приходится поволноваться. В августе 2019 года он вместе со своей супругой Полиной врезался в дерево, катаясь на мотоцикле. Серьезных травм тогда никто из них не получил — пара была в шлемах.