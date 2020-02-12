Дибров посоветовал российскому кинематографу учиться у Голливуда

«Ужас наш в том состоит, что, к сожалению, в кинематографических вузах преподают люди, не говорящие по-английски, а учившиеся на шедеврах тех времен, когда еще у советского кинематографа, по сути, не было конкурентов», — объяснил он.

Дибров считает, что учиться у зарубежных коллег не стыдно и никоим образом не мешает быть патриотом.

Также телеведущий уточнил, что с его точки зрения, следует улучшать именно сценарные навыки, так как в техническом аспекте в России все неплохо.