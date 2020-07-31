Ди Каприо станет продюсером фильма по роману писателя Хаксли

По информации издания, производством проекта будут заниматься студия актера Appian Way и компания In Good Company Films. В настоящий момент неизвестно, будет ли сам Ди Каприо сниматься в ленте.

Роман Хаксли представили в 1962 году. Его главным героем является журналист, который после крушения корабля попал на изолированный остров со странным социальным устройством, информирует «Газета.ru».

Ранее австралийская актриса Марго Робби вспомнила, как дала пощечину Ди Каприо. Это произошло на кинопробах в фильм «Волк с Уолл-стрит». Девушка поняла, что у нее есть лишь один шанс, чтобы проявить себя и решилась на экстравагантный поступок. Режиссер Мартин Скорсезе оценил порыв артистки. Робби призналась, что съемки оказались непростыми. Ей пришлось выпивать немного текилы, чтобы избавиться от волнения перед камерой во время постельных сцен.