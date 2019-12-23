Ди Каприо рассказал, что его тошнит от нытья коллег по цеху

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо счастлив сниматься в кино. По словам артиста, его тошнит, когда коллеги по цеху жалуются на свою жизнь.

Ранее Ди Каприо рассказывал о сложностях во время съемок в фильме «Выживший» ‎Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В 2016 году актер получил за фильм свой первый и единственный на сегодня «Оскар».

«В том, что касается подготовки, я не собираюсь разводить здесь песню о трудностях. Меня тошнит, когда я слышу, как люди говорят о том, как тяжело работать в киноинустрии», — заявил Ди Каприо порталу Deadline.

Он добавил, что актерам «безумно повезло делать то, что мы делаем».

При этом исполнитель главной роли в «Выжившем» признал, что съемки были для него «изматывающим опытом».

В этом году актер стал номинантом на «Оскар» за роль в картине «Однажды в Голливуде…». Говоря о девочке, с которой играл в этом фильме, Ди Каприо заявил, что она «на несколько лет опережает» его по степени зрелости, если брать для примера его детские работы.

«Когда начинал, я не знал, как вести себя на съемочной площадке и, кстати, был на несколько лет старше ее. Я откалывал шутки, и только после „Жизнь этого парня“ и наблюдения за Де Ниро я понял, насколько серьезно многие актеры подходят к своей работе», — заявил он.