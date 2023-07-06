06 июля 2023, 21:33
«Девочку с персиками» покажут на выставке в Самаре
Одну из самых известных работ Валентина Серова, картину «Девочка с персиками», привезут из Третьяковской галереи на выставку в Самару этой осенью. Об этом сообщил ТАСС.
В общей сложности в город на Волге отправят около 170 картин. В их числе также будут «Охотники на привале» Василия Перова.
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Как добавила «Общественная служба новостей», здание самарской Фабрики-кухни превратится в выставочное пространство.
Известный российский художник Валентин Серов написал знаменитую картину в 1887 году. Она является частью постоянной экспозиции Третьяковской галереи.
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