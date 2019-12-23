Девятый эпизод «Звездных войн» собрал более $175 млн за уикенд в США

Завершающая часть нашумевшего фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавила декабрьский бокс-офис в США. Блокбастер заработал за первый уикенд 175,5 миллиона долларов.

Премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» принесла $ 40 млн Подробнее

Как пишет Daily Mail, компания Walt Disney Co оценивала выход девятого эпизода в 165 миллионов долларов, хотя эксперты говорили о сумме в 200 миллионов.

Тем не менее, старт картины вышел вполне удачным. В мировом прокате лента принесла 374 миллиона долларов. Особенно успешным был запуск «Звездных войн» в Китае, где фильм заработал 12,1 миллиона.

На втором месте по кассовым сборам оказался фильм «Джуманджи: Новый уровень». Создателям удалось заработать на нем порядка 26 миллионов долларов за первые 10 дней проката в США.

Сразу за ним идет мультфильм «Холодное сердце», который вышел в прокат в конце ноября. За пятый уикенд анимационная лента получила 12,3 миллиона и более миллиона за весь период с момента старта в кинотеатрах.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» появился в мировом прокате 16 декабря. Российские зрители смогли попасть на премьеру 19 декабря 2019 года.