Культура 16 мая 2023, 15:19 Девять памятников архитектуры включили в список объектов культурного наследия в Краснодарском крае

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Вице-губернатор Краснодар Роман Лузинов в разговоре с «Кубань 24» сообщил, что за последнее время в регионе нашли девять новых памятников архитектуры и включили их в список объектов культурного наследия.

«Всего в крае под государственной охраной находится более 15 тыс. объектов археологического наследия. Это городища, курганы, грунтовые могильники, стоянки, дольмены, древние некрополи, крепости, храмы», — процитировал RT слова Лузинова.

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В единый реестр также включили курганы в Успенском районе и Армавире. По словам вице-губернатора, благодаря постоянным разведкам экспедиций находятся ранее неизвестные памятники археологии.