Дэвид Линч стал обладателем почетного «Оскара»

Выдающийся вклад в кинематограф, внесенный американским кинорежиссером Дэвидом Линчем, был отмечен особой наградой. Его удостоили почетной премии «Оскар».

Сообщение об этом опубликовано в Twitter Американской академии киноискусств. Церемония награждения состоялась в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

Почетный «Оскар» вместе с Линчем также получили итальянский режиссер Лина Вертмюллер и актер из США Уэс Стьюди. Актриса Джина Дэвис была отмечена наградой имени Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Киноакадемия ежегодно вручает призы людям, посвятившим свою жизнь творческим достижениям и внесшим выдающийся вклад в индустрию.

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Дэвид Линч — представитель американского независимого кино. В 1990 году получил «Золотую пальмовую ветвь», а в 2001-м — приз за режиссуру Каннского кинофестиваля. В 2006-м стал обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля. С 2007-го — офицер ордена Почетного легиона.

Одними из наиболее известных картин Линча является фильм 1980 года «Человек-слон», снятый в 1986-м «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв» (2001 год). Популярным режиссер стал и благодаря сериалу «Твин Пикс», который вышел на экраны в 1990 году.