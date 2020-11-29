Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

Режиссер Дэвид Линч создаст для стримингового сервиса Netflix телесериал. Рабочее название проекта «Глициния» (Wisteria).

Детали проекта пока не разглашаются, сообщило издание ProductionWeekly. Глициния — это род цветущих в субтропиках лиловых лиан. Об этом сообщило издание Independent.

Производство сериала должно стартовать в мае 2021 года. Снимать шоу будут в студии Calver, которая использовалась для ряда сцен из «Твин Пикса».

Дэвид Линч выступит не только режиссером проекта, но и его сценаристом.

В конце октября стало известно, что британский футболист Дэвид Бекхэм вместе с супругой Викторией продали Netflix домашние видеосъемки. За личные кадры звездная чета получила 29 миллионов долларов. В будущем в сериал должны войти не только видео, но и личные фотографии пары. Также создатели работы планируют использовать комментарии близких, друзей и членов команды футболиста. Не исключено, что в сериале появятся знаменитости.