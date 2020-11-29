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    29 ноября 2020, 05:21

    Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

    Валерия Шафирко

    Режиссер Дэвид Линч создаст для стримингового сервиса Netflix телесериал. Рабочее название проекта «Глициния» (Wisteria).

    Детали проекта пока не разглашаются, сообщило издание ProductionWeekly. Глициния — это род цветущих в субтропиках лиловых лиан. Об этом сообщило издание Independent.

    Производство сериала должно стартовать в мае 2021 года. Снимать шоу будут в студии Calver, которая использовалась для ряда сцен из «Твин Пикса».

    Дэвид Линч выступит не только режиссером проекта, но и его сценаристом.

    В конце октября стало известно, что британский футболист Дэвид Бекхэм вместе с супругой Викторией продали Netflix домашние видеосъемки. За личные кадры звездная чета получила 29 миллионов долларов. В будущем в сериал должны войти не только видео, но и личные фотографии пары. Также создатели работы планируют использовать комментарии близких, друзей и членов команды футболиста. Не исключено, что в сериале появятся знаменитости.