Детскую библиотеку в Новом Уренгое украсят граффити

Центральную детскую библиотеку имени журнала «Смена» в Новом Уренгое обновят и украсят граффити. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отделочные работы вскоре завершатся. Все залы объединили общей концепцией «Путешествия». Дизайн-проект подготовили специалисты из Сургута.

Рабочие также изменят фасад здания библиотеки. Они украсят стены художественными граффити. А для инвалидов оборудуют пандус.

«Я очень часто встречаю здесь детей возле входа. И они спрашивают: „Когда библиотеку откроют?“. Я так рада, что они сюда придут, что дети сюда зайдут и вообще не узнают территорию, куда раньше приходили. И мы будем очень рады», — сказала начальник управления культуры Нового Уренгоя Гульнара Мустафина.

На обновление культурного учреждения из бюджета выделили пять миллионов рублей.