Детский театральный фестиваль состоится несмотря на COVID-19. Формат проведения мероприятия выберут перед началом

Международный большой детский фестиваль состоится, несмотря на COVID-19. Пока неизвестно, в каком формате пройдет мероприятие: онлайн или офлайн. Все зависит от эпидемической обстановки. Организаторы готовы к любому развитию событий. В этом году детскому жюри предстоит оценить 65 проектов.

Источник фото: телеканал «360»

III Международный большой детский фестиваль стартует 17 октября на сцене Московского Губернского театра. Об этом рассказал Сергей Безурков на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

Марк-Малик Мурашкин — десятилетний актер театра и кино. Он уже снялся в десятке фильмов, выходит на одну сцену с Сергеем Безруковым в Московском Губернском театре. А теперь еще и стал председателем жюри на третьем Международном большом детском фестивале. Он будет выбирать победителей в третий раз. И точно знает, как оценивать конкурсантов.

«Нужно, чтобы был хороший сюжет, понятен нам, и чтобы артисты смогли донести то, что хотел донести режиссер, это самое главное. Потом идет речь у артистов, энергетика, чтоб держали зрителей», — пояснил Марк-Малик Мурашкин, председатель жюри Международного большого детского фестиваля.

Двадцать мальчиков и девочек от шести до 16 лет целый месяц будут смотреть спектакли, фильмы и даже цирковые представления. Всего им предстоит оценить 65 творческих проектов в шести номинациях. Но пока под вопросом, смогут ли участники приехать в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, где обычно проходит фестиваль.

Источник фото: телеканал «360»

Коронавирус не дает нам расслабляться. Все меры безопасности строго соблюдаются организаторами фестиваля.

«Мы с вами находимся в ситуации, когда решения принимаются буквально новые, но, тем не менее, фестиваль будет проведен. У нас есть, конечно же, запасной вариант, в котором есть знаменитый онлайн, знаменитый тем, что мы это все уже прошли», — рассказал Сергей Безруков, художественный руководитель Международного большого детского фестиваля.

Победители в любом случае получат награды, и это не только финансирование — деньги можно потратить на новые постановки или декорации, оборудование. Но и возможность гастролировать, как только эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

Еще организаторы фестиваля оплатят профессиональную съемку спектаклей, которую в случае онлайн-формата мероприятия участники будут предоставлять на суд жюри. Самая главная задача сейчас — сохранить детский театр в России. Именно поэтому фестиваль поддерживают на самом высоком уровне — Фонд Президентских грантов, Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Московской области.