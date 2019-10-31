Детский театр танца Бориса Эйфмана анонсировал первое выступление на новой сцене
16 ноября Детский театр танца Бориса Эйфмана примет первых зрителей. Как сообщил сайт «Петербургский дневник», на его сцене выступят воспитанники известного хореографа, Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина.
По идее художественного руководителя Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана, пятиэтажный театр пристроили к зданию средней школы. Сообщается, что Театральный комплекс включает школу, репетиционный и зрительный зал на 500 мест, гримуборные, мастерские и бытовые помещения.
Отмечается, что практика совмещения театра и общеобразовательной школы не имеет аналогов.
«Я бесконечно счастлив, что нам удалось осуществить нашу мечту — создать такой удивительный кампус, объединяющий балетную и общеобразовательную школы, интернат и театр танца. Благодаря правительству Петербурга мы окончательно завершаем возведение комплекса, о котором мечтали. Давайте же посмотрим на это чудо, которое мы создали!» — поделился Эйфман.