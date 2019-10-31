Детский театр танца Бориса Эйфмана анонсировал первое выступление на новой сцене

По идее художественного руководителя Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана, пятиэтажный театр пристроили к зданию средней школы. Сообщается, что Театральный комплекс включает школу, репетиционный и зрительный зал на 500 мест, гримуборные, мастерские и бытовые помещения.

Отмечается, что практика совмещения театра и общеобразовательной школы не имеет аналогов.

«Я бесконечно счастлив, что нам удалось осуществить нашу мечту — создать такой удивительный кампус, объединяющий балетную и общеобразовательную школы, интернат и театр танца. Благодаря правительству Петербурга мы окончательно завершаем возведение комплекса, о котором мечтали. Давайте же посмотрим на это чудо, которое мы создали!» — поделился Эйфман.