    08 января 2020, 23:24

    Детский персонаж появится в «Сватах»

    Александра Каширина

    В новом сезоне украинско-российского сериала «Сваты» появится новый детский герой. Об этом сообщило издание 53news.
    Детский персонаж появится в «Сватах»

    Предполагается, что в седьмом сезоне телесериала покажут сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак соответственно.

    Согласно информации издания, в новых сериях создатели картины покажут Валентину Будько в детстве. Эту роль исполнит украинская актриса Мария Тарасова.

    Также в сериале появится новый герой — директор сельского клуба Палыч, роль которого исполнит российский актер Михаил Трухин

    Ранее сообщалось, что один из основных членов съемочной группы «Сватов» Федор Добронравов заявил, что съемки нового сезона начнутся в ближайшее время в Белоруссии. Поклонников сериала, взолнованных задержкой выхода седьмого сезона, актер пояснил, что по сюжету нужна зима и много снега.

    Сериал «Сваты» выходил с 2008 по 2013 годы. После съемки были заморожены из-за того, что некоторым актерам запретили въезд на Украину.