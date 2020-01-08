Детский персонаж появится в «Сватах»

Предполагается, что в седьмом сезоне телесериала покажут сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак соответственно.

Согласно информации издания, в новых сериях создатели картины покажут Валентину Будько в детстве. Эту роль исполнит украинская актриса Мария Тарасова.

Также в сериале появится новый герой — директор сельского клуба Палыч, роль которого исполнит российский актер Михаил Трухин

Ранее сообщалось, что один из основных членов съемочной группы «Сватов» Федор Добронравов заявил, что съемки нового сезона начнутся в ближайшее время в Белоруссии. Поклонников сериала, взолнованных задержкой выхода седьмого сезона, актер пояснил, что по сюжету нужна зима и много снега.

Сериал «Сваты» выходил с 2008 по 2013 годы. После съемки были заморожены из-за того, что некоторым актерам запретили въезд на Украину.