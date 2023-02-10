Культура 10 февраля 2023, 14:53 Детский конкурс ансамблевой музыки «Созвучие» пройдет в ЯНАО

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В Ноябрьске проведут зональный конкурс ансамблевой музыки «Созвучие» для детей. Об этом сообщило «Ямал Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Конкурс стартует в субботу, 11 февраля, он будет проходить два дня в ДШИ имени Петра Чайковского. Мероприятие, которое в этом году приурочено к 150-летию Сергея Рахманинова, состоится в рамках реализации нацпроекта «Культура».

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Всего в нем примут участие 85 ансамблей. Оценивать их будут в шести номинациях.

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