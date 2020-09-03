Детские стихи и редкие фото Довлатова покажут на выставке

К презентации подготовлены уникальные документы из личного архива писателя. Среди них есть шуточные рисунки Довлатова, которые он посвящал друзьям и коллегам, а также фотографии. На одной из них публицист сидит в редакции еженедельной газеты «Новый американец», также гостям покажут снимки с рабочими моментами. Ценными экспонатами экспозиции считаются еще и книги с дарственными надписями и автографами, которые писатель посвящал своим друзьям. Это почти все экземпляры, которые вышли на Западе, рассказала куратор выставки Ольга Хрусталева.

Помимо этого на выставке представят школьные стихи, которые Довлатов сочинял в 9-15 лет. Тетрадные страницы с неровным детским почерком уже пожелтели от времени.

Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге пройдет ежегодный фестиваль «День Д».

3 сентября Довлатову исполнилось бы 79 лет. Тридцатую годовщину со дня его смерти отметили 24 августа.