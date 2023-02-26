Культура 26 февраля 2023, 01:16 Детские книги в Британии отредактируют и сделают толерантнее Писательница Вест-Найтс осудила издателя книг за планы внести в них «толерантные» правки РИА «Новости»

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Масштабное стремление к толерантности дошло до переписывания детских книг. Это грозит искажением смысла произведений, заявила британская писательница Имоджен Вест-Найтс в журнале Slate. Так она прокомментировала решение издателя внести правка в книги классика британской литературы Роальда Даля.

«В очередной раз взрослые злятся из-за детских книг. The Roald Dahl Story Company совместно с издательством Puffin работает над тем, чтобы сделать детскую литературу более инклюзивной, над тем, что они называют „небольшими и тщательно продуманными“ изменениями в тексты, чтобы гарантировать, что книги Даля будут интересны современным детям», — написала она.

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Писательница уточнила, что речь идет о таких характеристиках героев, как пол, раса, психическое здоровье, вес.

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Например, «толстый» персонаж книги «Чарли и шоколадная фабрика» станет «огромным». По мнению Вест-Найтс, это исказит смысл, так как весь сюжет строится вокруг избавления от этого качества, а значит, характеристика должна транслировать негативное значение.

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