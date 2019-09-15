Детская ЛГБТ-сказка завоевала престижную награду

Премию Клауса Флюгге вручили американской писательнице и художнице Джессике Лав. Она проиллюстрировала книгу «Русалка Джулиан», в которой рассказывается история мальчика-русалки. Сказочный ребенок вместе с бабушкой мечтает присоединиться к Параду Русалок.

Сюжет содержит много аллюзий на жизнь американского ЛГБТ-сообщества. Получить главный приз Лав помог друг-трансгендер, который вдохновлял ее.

Сейчас Лав работает над новой книгой — продолжением истории о Джулиане.

Премию Клауса Флюгге ежегодно вручают начинающим иллюстраторам книг. По признанию жюри, это должен быть многообещающий дебют. Победителю перечисляют денежный приз в размере пяти тысяч фунтов стерлингов.