Детям показали спектакль в театре на Таганке в честь праздника

В День защиты детей благотворительный фонд «Линия Сердца» сделал яркий подарок ребятам из многодетных семей и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Детям показали спектакль в театре на Таганке и подарили сладости и шарики.

Источник фото: телеканал «360»

В день защиты детей в театре на Таганке показали спектакль особенным гостям. Ребят встретили актеры. Так дети сами стали частью представления.

«Очень любим всякие развлекушки, театры, кино, концерты, новогодние представления. Для нас, как вы понимаете, это очень редко, вылезти куда-то из дома. Поэтому мы всегда здесь при первом удобном случае», — рассказала Татьяна Кузнецова, зритель.

Источник фото: телеканал «360»

Волонтеры подарили детям шарики, сладости и наборы для творчества.

«День детских улыбок» стал праздником для ребят из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Каждый год его проводит благотворительный фонд «Линия Сердца». Детей награждают за успехи в школе, спорте и творчестве.

Источник фото: телеканал «360»

«Для детей с ОВЗ это очень важно — социализация. Именно через общение с людьми, через общение друг с другом у них идет формирование внутреннего мира, развитие речи, моторики, движений», — пояснила Валентина Шумилова, президент благотворительного фонда «Линия Сердца».

Ребята впервые собрались вместе после пандемии, поэтому настроение было особенно праздничным. «День детских улыбок» собрал триста ребят со всего Подмосковья.