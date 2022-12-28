Эксклюзив 28 декабря 2022, 20:56 «Деструктивная нежить». Автор обращения против Инстасамки рассказал, почему попросил президента послушать ее песни Член правление «Отцов России» Згонников рассказал, почему нужно проверить песни Инстасамки Telegram

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В приемную президента, Генпрокуратуру и Следственный комитет поступило обращение с просьбой проверить творчество популярной певицы Инстасамки на пропаганду ЛГБД, насилия, склонения к проституции и употреблению наркотиков. Один из авторов инициативы, член правления организации «Отцы России» Андрей Згонников, возглавляющий отделение в Воронежской области, рассказал в интервью «360», почему и зачем начал эту борьбу с «деструктивной нежитью» — Инстасамкой и подобными ей артистами.

Андрей поделился, что у него трое детей, поэтому ситуацию воспринимает близко к сердцу. В Воронежской области, по его словам, таких групп и исполнителей, которые пропагандируют аморальный образ жизни, очень много.

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«Кучу обращений мы писали уже, а они откуда-то — как ящик Пандоры открылся — лезут. Я не пойму, откуда они лезут все», — отметил Згонников.

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Он напомнил, что Инстасамка добровольно и демонстративно уехала этой весной «на фоне СВО», но теперь она вернулась.

«И сейчас такое ощущение, что призвали ее демоны тут какие-то, и она вернулась. То ли там стало не так хорошо. По всей видимости, никому она не нужна. Потому что одно дело уехать, знаете, дверью хлопнуть, а за тобой не побежали… Приходится теперь как-то возвращаться, потому что холодно, голодно, кушать хочется», — сказал собеседник «360».

Представитель «Отцов России» уверен, что за подобными артистами стоят некие кураторы.

«Я думаю, за ними однозначно стоят люди, скорее всего, некие кураторы прозападные, которые как-то финансируют, идеологически накачивают, ведут методически как-то, определенные схемы и алгоритмы поведения [предлагают]», — предположил Андрей.

По его мнению, в творчестве Инстасамки есть две главные темы — «деньги и задницы».

«Вы видели, как они себя ведут, они там посылают всех на хрен. „Ты сам дурак“, „Ты какашка“… Ну то есть вот такой уровень сознания, вибрации все неизменные на уровне вот этих мест, куда они посылают. Я не видел ни одной песни какой-то интересной или патриотической, про любовь к детям, к маме, к родине, к своей земле, к своему городу. Там я видел другие вещи — как правило две — деньги и задницы», — возмутился Згонников.

Он уточнил, что в обращении, отправленном в Генпрокуратуру, Следком и президенту, «Отцы России» просят провести анализ песен на наличие призывов к проституции, суициду, употреблению алкоголя и наркотиков. В целом, организация надеется, что в стране введут некий «идеологический ценз».

«Чтобы хотя бы элементарно мы имели возможность защитить себя от этого потока деструктивной девиантной нежити, которая лезет сюда», — заключил Андрей.