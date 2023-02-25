Эксклюзив 25 февраля 2023, 18:11 «Держала на себе театр». Не стало народной артистки России Светланы Брагарник Актриса московского театра имени Гоголя Светлана Брагарник умерла на 79-м году жизни Кинопоиск

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Народная артистка России Светлана Брагарник умерла 25 февраля в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Гоголя, в котором она работала с 1972 года. Актер и режиссер Александр Бордуков рассказал «360» о работе с ней и выразил соболезнования в связи со смертью.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Светланы Брагарник.

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«Прощание с актрисой пройдет в Театре имени Гоголя, о дате будет объявлено дополнительно», — уточнили в пресс-службе.

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Работавший с Брагарник актер и режиссер Александр Бордуков назвал актрису настоящим профессионалом и добавил, что народная артистка долгое время олицетворяла театр.

«Мне очень жаль, что ее не стало. Она практически держала на себе театр, какое-то время она была просто главной героиней, у нее масса поклонников, публика ее любила. Помню, как она играла в 90-е в полупустом, в совершенно почти пустом зале, заполненном на 10%, она играла честно, изумительно», — отметил артист.

По его словам, со Светланой Брагарник было очень легко работать. Она всегда была доброжелательной, и Бордуков относился к ней с большим уважением.

«Я очень тепло вспоминаю работу с ней. Скорблю вместе с театром», — добавил собеседник «360».

Светлана Брагарник родилась 24 мая 1944 года в Александровске Сахалинской области. В 1968 году окончила актерский факультет ГИТИСа, после чего играла в Московском областном драмтеатре имени Островского. С 1972 года и по сегодняшний день она работала в театре имени Гоголя.

За половину века актриса исполнила множество ролей. Дебют пришелся на спектакль «Последняя жертва», а среди лучших ее работ — Марлен Дитрих в «Марлени», Огудалова из «Бесприданницы» и многие другие.