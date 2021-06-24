Деревню коми реконструируют в ЯНАО

Деревню коми в Лабытнанги в ЯНАО планируют реконструировать как исторический памятник. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Этим займутся специалисты из Казани. Они уже провели опрос местных жителей и уже собрали пожелания по объектам инфраструктуры.

В деревне появятся музей, детские и развлекательные площадки, зоны отдыха, кафе, стойбище оленей и многое другое. Архитекторы отметили, что это место особенно интересное из-за уникальности с точки зрения истории и географии.

«У нас есть прекрасные свидетельства исторические, что еще в XIX веке, 150 или почти 200 лет назад, именно это место было известно, его описывали», — поделился архитектор Григорий Гурьянов.