Деревянный «холодильник» времен Петра I отреставрируют в Петербурге

Уточняется, что это деревянное помещение, в котором хранили продукты. Температура в нем была примерно такой же как и в современных холодильниках — около четырех градусов тепла. Весной туда помещали глыбы льда с Невы. На них складывали доски или солому. Поверх ставили скоропортящиеся продукты. В летний период лед таял, пишет ИА «Невские новости».

Специалисты объяснили, что когда работы по восстановлению «холодильника» завершатся, ледник станет музейным экспонатом нижнего этажа дворца. Реставрация продлится около года.