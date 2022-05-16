Депутат Соловьев: голливудские фильмы в российском прокате могут заменить иранские

Голливудские фильмы в российском прокате может заменить иранское кино, транслирующее более высокие ценности. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Сергей Соловьев.

«Наш рынок перенасытили голливудские фильмы, навязывавшие одни и те же шаблоны — общество потребления, мифические ограбления, злость. Мы должны познакомиться с другими культурами, несущими добро, правду, гуманизм, посмотреть на уровень, качество иранских фильмов. И может, американское кино покажется нам пустым по содержанию, а иранские — душевными, где будет много любви, добра, человеческих чувств — сюжетов, по которым мы давно соскучились. Нам надоели бесконечные боевики», — сказал депутат.

Ранее посольство Ирана в России анонсировало показ иранских фильмов и сериалов в России.