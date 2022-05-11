Депутат Шолохов призвал запретить «опасные для психики» фильмы

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов призвал Минкульт рассмотреть возможность запрета «опасного для психики» контента. Своей точкой зрения он поделился с NEWS.ru.

Речь идет о фильмах, книгах, интернет-ресурсах. В частности, опасным депутат назвал фильм «Джокер».

«Я согласен, что здесь речь идет не только о молодых людях. Подобные фильмы действуют пагубно на кого угодно. Я думаю, это должны быть решения на уровне прокатных удостоверений, на уровне тех решений, которые принимаются на уровне наших телекомпаний. Еще раз повторю, это вряд ли требует законодательного регулирования, но на уровне Министерств культуры, Министерств информации это должно быть», — заявил депутат.