Депутат Певцов заявил, что санкции помогут российской культуре пройти перезагрузку

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Дмитрий Певцов высказался о том, что многие зарубежные артисты и киностудии отказались сотрудничать с Россией. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам словам, это может послужить поводом для обновления российской культуры.

«Нам давно был необходим определенный протекционизм, нам давно надо было защищать наши традиции в кинематографе и театре. Может быть, эти санкции, послужат началом полной перезагрузки», — сообщил Певцов.

Он подчеркнул, что сейчас железного занавеса не возникнет. Певцов отметил, что ограничения стоит использовать как шанс для саморазвития.