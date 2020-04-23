Депутат от Краснодарского края предложила изменить правила продажи памятников архитектуры

Вместе со своими коллегами она разрабатывает соответствующий законопроект, потому что, по ее словам, в Краснодарском крае были случаи, когда новый собственник узнавал о культурной ценности недвижимости только после покупки. Костенко рассказала, что в этом случае покупатель «получает здание с обременением — в него нельзя вносить коррективы, а расходы по его содержанию будут очень большие — проект ремонта или реконструкции стоит дорого».