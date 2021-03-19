Депутат объяснил, почему нужны штрафы для гидов без аттестации

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в беседе с радио «Говорит Москва» объяснил, почему нужны штрафы для гидов и экскурсоводов, у которых нет аттестации.

Уточняется, что с 2024 года работа этих специалистов без соответствующего документа будет наказываться взысканием штрафа в размере от трех тысяч до 50 тысяч рублей.

«Этот законопроект призван вывести эту отрасль из темной ниши, в которой она сегодня находится. На сегодняшний день предложение наше по оказанию экскурсионных услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые не пройдут аттестацию: будет либо предупреждение и наложение административного штрафа», — отметил председатель комитета.

По словам Пайкина, аттестационной процедурой будут заниматься компетентные ведомства. Депутат подчеркнул, что работа нелицензированных гидов плохо влияет на репутацию России за границей. Как он считает, непрофессионалы рассказывают людям «какие-то сказки», на которых потом основывается представление о стране.