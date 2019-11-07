Депутат Госдумы рассказал о книгах, творчестве Шнурова и уважении к себе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что интерес к литературе в России упал по многим причинам.

«Очевидно, мы стали меньше читать. Жизнь становится намного быстрее, и у нас меньше свободного времени. Свою роль сыграл и Интернет, и связанная с ним доступность информации. Книга, как ее источник, теперь заменена многими другими вещами… Однако при чтении мы не только получаем какие-то сведения. Вопрос чтения — это вопрос духовного роста», — подчеркнул депутат.

Репортер РИА ФАН задал Александру Шолохову вопрос о влиянии на молодежь творчества члена Общественного совета при комитете Сергея Шнурова. Депутат отметил, что интерес к творчеству исполнителя «не лучшим образом» характеризует общество.

«Человек должен себя уважать. И я не говорю конкретно о творчестве Сергея. Если я оказываюсь на концерте, театральной постановке или каком-то другом ивенте, где хотя бы время от времени подвергается удару мое эстетическое чувство — не постесняюсь встать и уйти, — заявил депутат. — А человек, который себя не уважает, будет искать объяснения, повторяя высказывания других людей, не будучи сам внутри даже согласен. Он будет говорить: „Нет, что-то в этом есть, конечно“. „Нет, надо досмотреть до конца, глядишь, там в конце что-то поймем“. „Нет, ну что вы, это же мировая звезда, восходящая“. Такая публика считает свое мнение недостаточным критерием истинности творчества, истинности музыкальных или театральных или иных свершений».

Шолохов подчеркнул, что собственное мнение не считает единственно правильным, но «к себе прислушивается».

«И если меня начинают убеждать, что черное — это белое, я готов с этим не согласиться», — заявил он.