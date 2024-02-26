Культура 26 февраля 2024, 11:51 Депутат Федоров предложил сохранять неиспользованные средства Пушкинских карт в селах

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Депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он предложил разрешить молодежи, живущей в малых поселениях, переносить неиспользованные вовремя средства Пушкинских карт на будущий год. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнил, что в некоторых селах присутствует минимальное количество мероприятий в рамках программы. В итоге не все могут потратить выделенный бюджет в положенный срок.

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Федоров призвал рассмотреть вопрос о целесообразности изменения действующих правил.