Депутат Драпенко: Россия «обойдется» без американских фильмов

Многие зарубежные кинокомпании отменили премьеры фильмов в России. Это в разговоре с NEWS.ru прокомментировала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко.

По словам Драпенко, от сложившейся ситуации пострадают в первую очередь прокатчики.

«Я думаю, что это навредит не культуре, а прокату, скорее всего, кинотеатрам. А без американских фильмов, я думаю, обойдемся пока, временно. Это не самая большая трудность, которую нам предстоит пережить», — сказала она.