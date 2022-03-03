Депутат Драпеко рассказала о мерах поддержки российских кинотеатров
Российский прокат лишился зарубежных фильмов, но государство планирует оказать поддержку кинотеатрам. Об этом Ura.ru рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Она пояснила, что рассматриваются разные варианты: от возвращения полной рассадки в кинотеатры до финансовой помощи.
«Есть два варианта: либо сейчас снимут ограничения на 50% посещаемости в связи с тем, что упала заболеваемость ковидом, либо, скорее всего, будем просить правительство оказать финансовую помощь через налоги, либо через еще какие-нибудь инструменты. Мы понимаем опасность, которая нависла над кинотеатрами. Но и надеемся еще, что сейчас выйдут наши фильмы, которые смогут хотя бы частично заместить спрос», — рассказала Драпеко.