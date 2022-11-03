Депутат Драпеко прокомментировала просьбу Disney удалить упоминание о сотрудничестве с YouHollywood | 360°

Культура 03 ноября 2022, 11:04 Депутат Драпеко прокомментировала просьбу Disney удалить упоминание о сотрудничестве с YouHollywood Елена Драпеко: но если они не хотят с нами сотрудничать — бог с ними

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Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко прокомментировала просьбу кинокомпании Disney удалить упоминание о сотрудничестве у российского кастингового агентства YouHollywood. Об этом написал «Абзац».

«Культура вообще такая вещь, которая легко смешивается. Но если они не хотят с нами сотрудничать — бог с ними. Я думаю, что они обойдутся без нас, а мы без них», — отметила депутат.

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Драпеко также добавила, что название вычеркнуть можно, а вот культуру вычеркнуть нельзя.

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Ранее Disney потребовала от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминание об их сотрудничестве, объяснив это требование нежеланием как-либо ассоциироваться с российским бизнесом.